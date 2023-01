Giuliani: «Paragone con calcio estero? Ecco cosa va fatto»

Laura Giuliani, portiere della Nazionale e del Milan Femminile si è raccontata a Dazn. Le sue parole

PARAGONE ITALIA ESTERO – «Siamo cresciute a livello esponenziale ma ora siamo un po’ arenate. Le strutture vanno ampliate, gli stadi anche. Il nostro limite è questo. I tifosi vanno portati allo stadio, perché l’indotto economico non può derivare solo dagli sponsor, ma anche dal pubblico. In inghilterra ci vanno in 80 mila a vedere le partite di calcio femminile. Il nostro obbiettivo dev’essere questo»