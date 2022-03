Giugliano: «Milan Femminile e Sassuolo? Queste partite ci piaccino molto»

Manuela Giugliano, centrocampista della Roma Femminile, intervenuta ai canali ufficiali del club, ha detto la sua sulle sfide a Milan e Sassuolo

«Prima il Milan e poi il Sassuolo in campionato? Queste partite a noi piacciono molto. Stiamo vincendo, stiamo continuando in settimana a lavorare bene, con il sorriso, una cosa che mi piace molto e che ci porta più determinazione in campo. Ci aspetta il Milan la prossima, la prepareremo al meglio»