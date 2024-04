Giudice sportivo, UFFICIALE: confermata la squalifica di Thiaw, salterà il derby

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultimo week end di Serie A. Confermata la squalifica di Thiaw

Si è chiuso il week end delle Serie A 2023-23 valido per la trentaduesima giornata di campionato e come da tradizione sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. In tal senso confermata la squalifica di Thiaw, in diffida e ammonito durante Sassuolo Milan, che salterà il derby contro l’Inter

IL MOTIVO – per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).