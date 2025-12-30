News
Giudice Sportivo Serie A: multa al Milan per il ritardo contro il Verona. La motivazione
Giudice Sportivo Serie A: Milan multato dopo il successo per 3-0 di domenica contro il Verona a San Siro. La motivazione
Il 2025 della Serie A si chiude con un provvedimento disciplinare per il club rossonero. Nonostante la brillante vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona a San Siro, il Milan non ha passato indenne l’esame del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, che ha emesso oggi il comunicato relativo alla 17ª giornata.
Giudice Sportivo Serie A, la sanzione: recidiva e ritardo
La società di via Aldo Rossi è stata colpita da una sanzione pecuniaria per la gestione delle tempistiche pre-partita:
- L’ammenda: Il club dovrà versare 10.000 euro di multa a titolo di responsabilità oggettiva.
- La motivazione: Come riportato nel documento ufficiale, la gara ha subito un ritardo ingiustificato di circa quattro minuti rispetto all’orario fissato.
- L’aggravante: A pesare sulla cifra della sanzione è stata la recidiva reiterata: non è infatti la prima volta in questa stagione che il Milan tarda l’ingresso in campo o l’avvio della ripresa.
Disciplina in campo: Milan “immacolato”
Se dal punto di vista organizzativo c’è stata una sbavatura, dal punto di vista agonistico il Milan di Massimiliano Allegri ha dato prova di grande correttezza. Nella sfida contro gli scaligeri:
- Zero sanzioni ai tesserati: Nessun giocatore rossonero ha subito ammonizioni o espulsioni.
- Situazione diffidati: Resta invariata la situazione disciplinare dei singoli. In particolare, Fikayo Tomori rimane l’unico osservato speciale, essendo entrato nella lista dei diffidati nelle scorse settimane.
Il Milan saluta così l’anno solare al secondo posto in classifica, con una difesa solida e un comportamento esemplare sul terreno di gioco, nonostante la piccola “macchia” burocratica di San Siro.