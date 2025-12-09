 Giudice Sportivo Serie A: Maignan ammonito e multato
Giudice Sportivo Serie A: Maignan ammonito e multato. Il responso dopo Torino Milan

Maignan

Giudice Sportivo Serie A: prima sanzione per Mike Maignan dopo l’ammonizione di ieri sera in Torino Milan. Anche una multa per il portiere

Il Giudice Sportivo ha emesso il comunicato numero 81, che formalizza una sanzione nei confronti di Mike Maignan, portiere e una delle colonne portanti del Milan. Nonostante la vittoria e l’ottimo momento della squadra, Maignan non è sfuggito al referto arbitrale ed è stato punito per il suo comportamento in campo in Torino-Milan.

Giudice sportivo Serie A: la decisione su Maignan

La sanzione è stata comminata per proteste nei confronti degli Ufficiali di Gara. Il comunicato è chiaro e stabilisce che l’estremo difensore rossonero dovrà affrontare una doppia punizione:

  • AMMONIZIONE
  • AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

La nota più rilevante del provvedimento è la specifica aggravante della sanzione: la multa è stata infatti aumentata perché Maignan è risultato essere il capitano della squadra in quel momento.

Questa decisione sottolinea l’attenzione del Giudice Sportivo verso l’atteggiamento dei giocatori, specialmente quelli che ricoprono ruoli di responsabilità. L’ammonizione per il portiere francese rappresenta un cartellino giallo pesante che si aggiunge al suo score e l’ammenda da 1.500 euro certifica la necessità di maggiore autocontrollo nei confronti delle decisioni arbitrali.

