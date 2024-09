Giudice Sportivo Serie A: la decisione RIGUARDO alla violazione dei TIFOSI DEL MILAN. L’estratto del comunicato ufficiale

Pochi minuti fa è uscito il comunicato ufficiale riguardante le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Di seguito riportata la parte in cui viene citato il Milan.

IL GIUDICE SPORTIVO – «Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza

giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Como, Fiorentina,

Genoa, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori».