Giuliani: «Ecco quali sono le giocatrici più forti affrontate»

Laura Giuliani, portiere della Nazionale e del Milan Femminile si è raccontata a Dazn in vista del derby contro l’Inter

Laura Giuliani, portiere della Nazionale e del Milan Femminile si è raccontata a Dazn in vista del derby contro l’Inter:

LE CALCIATRICI PIU’ FORTI AFFRONTATE – «Quella più recente Miedema (Vivianne Miedema, olandese classe ’96 attaccante dell’Arsenal e della Nazionale Oranje, ndr). Fortissima e ogni volta che ci gioco contro trova il modo per segnare. Un incubo. La seconda la pesco dal passato: Marozsán (Dzsenifer Maroszjan, centrocampista offensiva del Lione nata in Ungheria nel 1992 e naturalizzata tedesca dal 2010, ndr), che ritengo la più forte in assoluto. Mi fece gol direttamente da calcio d’angolo quando era al Francoforte. È una che se giochi alta mette la palla sopra, se giochi bassa ne mette una filtrante e non riesci a coprire. Una combinazione perfetta tra tecnica e intelligenza.»