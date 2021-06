Giroud verso il Milan: domani incontro decisivo per definire i dettagli

Il Milan è pronto a chiudere per Giroud, ecco le ultime sul futuro del centravanti francese attualmente al Chelsea

Secondo quanto riportato da Nicolò Ceccherini, il Milan nelle prossime ore chiuderà l’affare Olivier Giroud. Domani le parti si incontreranno per definire gli ultimi dettagli e poi il centravanti francese sarà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.

Per Giroud un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione, nessun indennizzo invece per il Chelsea che lascerà andare l’attaccante a zero.