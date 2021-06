Giroud non sarà un rincalzo, ma potrebbe servire anche un altro attaccante

Giroud è pronto al sì definitivo al Milan sulla base di 4 milioni a stagione. Il francese al momento è considerato una riserva di Ibrahimovic

Giroud è pronto al sì definitivo al Milan sulla base di 4 milioni a stagione. Il francese, al momento considerato una riserva di Ibrahimovic, sarà invece l’attaccante fondamentale nella prossima stagione.

Ibrahimovic nell’ultima annata ha giocato metà delle partite. Va anche considerato che il Milan dovrà affrontare la Champions League e un altro attaccante di ripiego non dispiacerebbe a Stefano Pioli. Per ora la dirigenza sembra intenzionata a lanciare solo la coppia Ibra-Giroud, ma non è detto che non ci siano ripensamenti.