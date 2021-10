Giroud: «Tomori mi ha detto che mi aspettavano per vincere lo Scudetto»

Olivier Giroud ha raccontato un retroscena del suo arriva al Milan riguardante Tomori e l’ambizione Scudetto. Le sue parole

Olivier Giroud racconta le ambizioni Scudetto del Milan, confermate dalle parole di Tomori al suo arrivo in rossonero. Le dichiarazioni dell’attaccante francese in un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A.

«Ho parlato anche con Tomori che mi ha detto che mi aspettavano per provare a vincere lo scudetto. Non voglio mettere troppa pressione ma vogliamo giocare per lottare per il primo posto in classifica».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE