Non solo il gol in Nazionale, Theo Hernandez e Giroud oggi si sono concessi un momento di relax condividendo la passione di Griezmann per i cavalli.

Insieme come riportato da una foto pubblicata da Equidia si sono ritrovati a Vincennes all’ippodromo. Presente anche il fratello di Theo, Lucas.