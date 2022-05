Giroud: «Spero Leao resti al Milan. Può arrivare davvero molto in alto». Le parole del francese sul compagno

Nell’intervista a Repubblica Olivier Giroud ha parlato così di Rafael Leao.

LEAO ANCORA AL MILAN – «Spero proprio di sì. Appena l’ho visto in allenamento, ho pensato subito: questo ragazzo ha un enorme potenziale, se migliora la sua regolarità. Ha solo 22 anni. Se ne prende coscienza, può arrivare davvero molto in alto. Pallone d’Oro? Un passo alla volta. Intanto ha vinto il premio per il migliore giocatore del campionato. L’essenziale è che sia consapevole di quello che può fare. Io sono qui per ricordarglielo».