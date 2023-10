Giroud sostituito non va in panchina: cosa è successo dopo il cambio operato da Pioli nel finale di partita

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha provato a ricostruire ciò che è accaduto ieri sera al Maradona dopo la sostituzione operata da Pioli, che ha deciso di richiamare in panchina Giroud.

L’attaccante del Milan, dopo essere uscito dal lato opposto del campo, non arriva a sedersi in panchina fermandosi poco prima. Poi mani in faccia che potevano anche significare un infortunio ma che in realtà sono da ricondurre alla delusione per una vittoria sfuggita di mano.