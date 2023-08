Giroud a Sky: «Non ci nascondiamo, obiettivo Scudetto. Il mio vice? Penso che...»

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a Sky dopo il match contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni

VITTORIA – «Siamo molto felici, oggi sono stato fortunato ad avere due rigori ma non è mai facile metterli dentro. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro in area, potevamo ancora fare di più, più gol ma sono molto felice dello spirito di squadra e dell’efficacia».

DOVE PUO’ ARRIVARE – «L’ambizione di fare come due anni fa. Speriamo di lottare fino alla fine con questo spirito per lo Scudetto. Non vogliamo nasconderci. Siamo 4/5/6 squadre che possono arrivare lì. È solo l’inizio, ma fiducia in quello che facciamo».

DIFFERENZE CON I MILAN PASSATI – «C’è ancora più qualità e quantità. Spero che quest’anno possiamo giocare sulle due competizioni, Champions e campionato. Ora abbiamo tanti giocatori che sono lì perché sono pronti a giocare. In ogni ruolo abbiamo due/tre giocatori, c’è una buona competizione. Per alzare livello è una buona cosa».

VICE GIROUD – «Non lo so. Penso che siamo a posto così, ma non sono il direttore. Abbiamo un grande gruppo».

LEAO – «Se lui rimane a questo livello tutta la stagione può andare molto in alto. Non lo dico troppo a lui se no si rilassa troppo».