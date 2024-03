Giroud dopo la sconfitta: «Abbiamo giocato tutti male, meglio sbagliare adesso che a giugno». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di RMC Sport dopo la sconfitta nell’amichevole contro la Germania. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

SCONFITTA – «Bisognerà reagire già martedì contro il Cile. Non dobbiamo comunque pensare che tutto sia negativo, abbiamo avuto delle buone occasioni da gol. Certo, ci sono cose da correggere e migliorare, ma è meglio sbagliare su questo tipo di partite amichevoli che a giugno. Non sono sicuramente preoccupato per il risultato, ma di sicuro deve servirci per farci tornare sull’attenti»

PRESTAZIONE – «La Germania è stata migliore di noi, ma non tutto è da mettere in discussione. Non sono più preoccupato di così. Griezman? È vero che Antoine è un po’ il creatore e colui che comanda il gioco nella nostra squadra, ma ci sono anche altri giocatori. Avrebbe potuto portare qualcosa di più, ma anche i ragazzi che erano oggi in campo erano in grado di farlo, quindi non bisogna trovare scuse. Avevamo la possibilità di fare meglio. Abbiamo giocato tutti male».