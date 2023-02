Giroud si è perso: i numeri da incubo nel 2023

Il 2023 del Milan è iniziato con una vittoria ma è proseguito con un periodo di crisi. La stessa che sta attraversando Giroud

Prima del Mondiale l’attaccante francese ha segnato in Serie A 5 gol con la media di una rete ogni 167′. Da quando è tornato dal Qatar non è più lo stesso: in in 516′ giocati ha fatto un assist (per il 2-2 di Calabria contro il Lecce) e 1 gol (momentaneo 1-2 contro il Sassuolo). I tifosi si augurano che presto torni a segnare. Per rialzare le sorti di questo Milan servono anche i suoi gol.