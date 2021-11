Giroud: «Sono qui per vincere, non vedo l’ora di giocare il derby»

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Le parole dell’attaccante francese sul suo inizio in rossonero e sulle sue ambizioni

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Olivier Giroud ha raccontato il suo inizio di stagione in rossonero, soffermandosi sul suo arrivo e sulle prime impressioni di società e spogliatoio. Le parole adell’attaccante anche in ottica derby.

MILAN – «Sono molto felice con la squadra, il benvenuto che la squadra il club e lo staf mi hanno fatto è stato bellissimo, siamo come una grande famiglia. È una squadra in cui ci sono tanti giovani giocatori e mi piace essere qui con loro; provo sempre ad aiutare e a portare la mia esperienza. So che abbiamo tanto la voro da fare e possiamo fare meglio, sarà perché sono molto motivato e spero che possiamo vincere qualcosa questa stagione».

NUMERO 9 – «Sono molto felice e orgoglioso di avere quersto numero sulla schiena, sapevo che è stata molto difficile per i numeri 9 prima di me, ma non sono uno superstizioso, so che se gioco bene non è perché ho il numero 9 10 o 11».

GOL – «Il gol più importante per me in questa stagione non è il più bello: è quello contro l’Hellas Verona, eravamo sotto di due gol e avevamo bisogno di mostrare una reazione».

ATTACCANTI – «Abbiamo tanti attaccanti forti come Zlatan e Ante, io sono qui per aiutare la squadra. Zlatan aiuta molto la squadra, soprattutto nello spogliatoio e quando scende in campo fa sempre bene. Per noi è una bella competizione che ci fa bene a noi e la squadra».

DERBY – «Non vedo l’ora di giocare il derby, sono molto carico e non vedo l’ora di vedere i tifosi con le bandiere e San Siro. È la partita più importante per i tifosi e spero che il Milan vinca».