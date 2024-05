Giroud a MilanTv: «Non potevo sognare un addio migliore, questo club rimarrà nel mio cuore»

Olivier Giroud ha parlato a MilanTv nel post-partita di Milan Salernitana: tutte le dichiarazioni dopo il match

ADDIO – «Non potevo sognare di meglio, è stata una serata perfetta, con tanta emozione. Ho visto la mia famiglia sul campo, i miei genitori… ho fatto il discorso che volevo fare, non avevo preparato niente davvero. Le parole sono venute così, ho detto quello che volevo dire ai tifosi, ai miei compagni e alla società. Questo club rimarrà sempre nel mio cuore»

EMOZIONE – «Ero quasi lì per piangere ma sono riuscito a trattenere le lacrime. Volevo fare le cose per bene. Quando arriveò a casa più tardi forse è lì che piangerò, ma adesso non potevo sognare di meglio questa sera e dire arrivederci»

GOL – «Lo volevo tanto, sono quasi 50. Questo era molto importante, volevo festeggiare con i tifosi e sentire ancora questo coro».