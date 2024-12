Milan Genoa, Longo rivela: «Queste le probabili scelte di Fonseca. Esclusioni eccellenti? Ecco cosa filtra»

Milan Genoa, Daniele Longo, noto giornalista, ha commentato le possibili scelte di formazione in vista della gara di domenica

Dalle colonne di calciomercato.com, Daniele Longo ha parlato così in vista di Milan–Genoa:

PAROLE – «Il Milan dovrà risolvere diversi problemi di formazione nel prossimo turno di campionato: dagli infortuni di Loftus-Cheek, Pulisic e Morata alle delicate situazioni relative a Calabria, Tomori e Theo Hernandez. Gli ultimi due inizieranno sicuramente dalla panchina contro il Genoa, qualche dubbio in più per il numero 19 rossonero. Si va verso un undici con Maignan tra i pali, in difesa una linea a quattro con Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e con Terracciano (in vantaggio rispetto a Theo Hernandez e Jimenez). Confermata la linea mediana composta da Fofana e Reijnders, con l’olandese che si scambierà spesso di posizione con Musah sulla trequarti. A destra spazio a Chukwueze dal 1′ con Leao a sinistra destra e Abraham terminale offensivo».