Boban Milan, Viviano sbotta: «Mancato invito alla festa dei 125 anni? Non capiscono nulla! Lui prima di loro...»

Boban Milan, Emiliano Viviano, ex portiere, ha criticato duramente la scelta dei rossoneri di non invitare il croato alla festa dei 125 anni

Intervenuto su Twitch, Emiliano Viviano, ex portiere, ha commentato così la decisione del Milan di non invitare Zvonimir Boban alla festa dei 125 anni in programma domenica contro il Genoa:

PAROLE – «Perchè non hanno invitato Boban ai 125 anni? Perchè non capiscono un c… della storia del Milan. Può starti antipatico ma in un evento sulla storia del Milan lo devi invitare. Boban ha fatto la storia prima che questi sapessero cosa fosse il Milan».