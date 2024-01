Giroud sorprende il Milan e i suoi tifosi: mai così bene in rossonero, il dato

Tra i protagonisti della vittoria del Milan contro la Roma c’è stato Giroud. Il francese mai così bene in rossonero

Giroud come non lo avete mai visto. Tra i protagonisti della vittoria contro la Roma con un gol un assist il francese ha certificato il suo miglior momento in rossonero per quanto riguarda i passaggi vincenti.

L’assist per Theo Hernandez è infatti il 6° in questo campionato. Mai il numero 9 aveva fatto così bene con la maglia del Milan addosso, fermandosi fino a ieri sera a quota 5.