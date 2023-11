Giroud condiziona il mercato Milan: cosa succede se va via a giugno

Giroud condiziona il mercato del Milan e le prossime mosse della dirigenza: cosa succede se va via a giugno

In casa Milan si continua a lavorare al rinnovo del contratto in scadenza a giugno di Olivier Giroud ma non è scontato che questo possa arrivare. Come cambierebbe il mercato?

I rossoneri vanno sempre a caccia di una nuova punta per il futuro ma è chiaro che se anche il francese dovesse fare le valigie a quel punto potrebbero arrivare due giocatori nuovi in quel reparto. Lo riporta il Corriere dello Sport.