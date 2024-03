Giroud Milan, spunta la promessa prima dell’addio: dialogo con Pioli a Milanello. Il retroscena

Giroud-Milan, spunta la promessa prima dell’addio a giugno: l’attaccante ha promesso a Pioli la vittoria dell’Europa League

Come riferito da Tuttosport, Olivier Giroud ha le idee chiare per il suo futuro e per il finale di stagione con il Milan. Il centravanti francese infatti ha deciso di accettare la corte dei Los Angeles FC e di trasferirsi in MLS al termine del suo contratto con il club rossonero, in scadenza a giugno.

Tuttavia, dopo lo scudetto vinto nel 2022, Giroud vuole concludere alla grande la stagione e la carriera con il Diavolo vincendo l’Europa League. Il centravanti lo ha promesso a Pioli in un dialogo avuto tra i due a Milanello.