Giroud: «Il record non è un’ossessione»

Olivier Giroud , ha parlato dopo la vittoria della Francia in amichevole contro il Sudafrica. Con il gol realizzato, in secondo in due partite avvicina il record di gol in Nazionale di Henry. Ecco le sue parole riportate da Sky Sport:

RECORD HENRY – «Si ce l’ho in testa ma non è un’ossessione, se devo passare il pallone lo faccio senza problemi, , penso prima al collettivo e al bene del gruppo, poi il record arriverà»