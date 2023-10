«Ha parato Giroud»: il gesto del francese è già iconico! L’attaccante si sacrifica e si candida ad essere storia del Milan

Nel finale contro il Genoa, a seguito dell’espulsione di Mike Maignan, è stato Olivier Giroud a mettersi i guanti e a vestire la maglia verde per sostituire il suo connazionale. Qualche minuto, una parata salva risultato e gli applausi di tutti. Il gesto dell’attaccante francese, ora portiere, è già iconico: si inserisce nell’elenco di grandi immagini della storia del Milan.

Come lo sguardo di Shevchenko a Manchester, come Hateley su Collovati al derby, come Boban e Weah che esultano mano per mano. Infatti, Giroud è stato celebrato da tutti: dal Milan alla Nazionale francese, dagli attuali compagni di squadra a quelli storici. Per quanto riguarda i tifosi, quelli li aveva già conquistati nel derby. Ora solo un motivo in più per apprezzarlo da parte loro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.