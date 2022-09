Giroud: «E’ sempre un piacere giocare insieme a Mbappe e Griezmann». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Telefoot del suo rapporto in campo con Mbappe e Griezmann. Ecco le parole dell’attaccante del Milan:

«È sempre un piacere giocare insieme in campo, giovedì si è rivisto. Abbiamo sempre cercato di ritrovarci e ci siamo trovati benissimo. Ci siamo divertiti molto, ma non solo noi tre, con tutta la squadra, quindi è molto incoraggiante per il futuro»