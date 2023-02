Giroud e il gesto che ha bisogno di fare prima delle partite: le parole dell’attaccante rossonero

Giroud e il gesto che ha bisogno di fare prima delle partite: «Lo faccio non solo per le partite importanti ma in tutte le partite»

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di DAZN nel format 1vs1 del suo gesto prima di ogni partita. Ecco le parole dell’attaccante del Milan:

«Lo faccio non solo per le partite importanti ma in tutte le partite. Prego e lo faccio da 10/15 anni e lo faccio ancora oggi. Una cosa che ho bisogno di fare prima della partita».