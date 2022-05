Giroud racconta il gol al Napoli: «Ecco come ho fatto»

Olivier Giroud ai microfoni di WeFox ha svelato i segreti dello smarcamento ricordando il gol al Maradona contro il Napoli

Olivier Giroud ai microfoni di WeFox ha svelato i segreti dello smarcamento ricordando il gol al Maradona contro il Napoli:

<

🦊 Questa volta è @_OlivierGiroud_ a raccontarci i segreti per lo smarcamento perfetto: segui i suoi consigli, smarcati dalle clausole nascoste con wefox e prova vincere biglietti e maglie autografate 👉 https://t.co/5zZG3v57Mu#SempreMilan pic.twitter.com/sesPUNBdVf — AC Milan (@acmilan) May 20, 2022

«Prima che Calabria calciasse la palla ero in fuorigioco, e dopo mi sono smarcato provando a fare la cosa giusta per fare gol e questo gol lo dedico a Wefox perchè ero the fox in the box»