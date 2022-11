Giroud: «Non potevo sperare di meglio, sono orgolioso»

Olivier Giroud, come riferito da RMC Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Francia-Australia

«Sul piano personale non potevo sperare di meglio. Sono molto orgoglioso e non mi voglio fermare. Spero di continuare ad andare avanti nella competizione per aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi»

Sulla Francia: «È una squadra che sta bene insieme, che ha un carattere molto forte. E questo ti fa reagire quando si è in difficoltà. Avremmo preferito avere un inizio di partita più sereno, ma ritengo che questi quattro gol e tutte le cose buone che abbiamo fatto, portino a essere soddisfatti questa sera»