Giroud sicuro sul cammino in Champions del Milan: «Dipende tutto da noi»

Olivier Giroud ha rilasciato una lunga intervista a Le Journal de la Dimanche. Ecco cosa ha detto l’attaccante rossonero

GOL CONTRO IL PSG– «È stato un bel gol che ci rimette in carreggiata in questo girone. Era importante vincere quella partita per rimanere in corsa per gli ottavi. Ora dipende tutto da noi. Se vinciamo le ultime due partite, ci qualifichiamo. Vincere la Champions? Gli italiani, e il Milan in particolare, hanno una storia speciale con questa competizione, che hanno vinto sette volte. Nelle notti delle partite europee, a San Siro si sente che sta succedendo qualcosa. L’anno scorso abbiamo raggiunto le semifinali. Speriamo di andare il più lontano possibile, ma è molto dura, c’è molta concorrenza…»

