Giroud carico verso l’Atalanta, è l’unica big a cui non ha mai segnato: il dato sull’attaccante francese del Milan

L’attaccante del Milan Giroud torna a disposizione di Pioli dopo la squalifica.

Il rossonero vuole riprendersi dopo il rigore sbagliato in Champions League e quale migliore occasioni per farlo contro l’unica big di Serie A contro cui il francese non è mai andato a segno.