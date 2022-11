Giroud a Milan Tv: «Contento per la convocazione al Mondiale ma il focus è sulla Fiorentina»

Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha parlato nel pre-partita della gara contro la Fiorentina: di seguito le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv nel pre-partita di Milan-Fiorentina, Olivier Giroud ha dichiarato:

«Abbiamo lavorato bene questa mattina, ovviamente un risultato che non volevamo con la Cremonese. Ora abbiamo l’opportunità di vincere oggi, l’ultima in casa prima della sosta. In tutte le partite possiamo contare su un tifo incredibile, con la Curva Sud loro ci portano su. Spero di poter festeggiare tutto insieme a fine partita. Per me la convocazione al Mondiale era un obiettivo, giocare un terzo mondiale e vogliamo difendere il nostro titolo. Sono molto orgoglioso ed è stato grazie alle mie partite nel Milan sono qua oggi. Ora però sono concentrato soltanto sulla partita di oggi».