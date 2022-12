Giovanni Galli: «Il Milan e i giovani, un binomio perfetto per il futuro»

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato dei tanti giovani presenti nella rosa rossonera: le sue dichiarazioni

Intervistato dal canale Twitch del Milan, Giovanni Galli ha dichiarato:

«Tonali arrivava dalla Serie B, Bennacer anche, Tomori arriva dal Chelsea ma non giocava mai, idem Kalulu. Sono giocatori giovani sui quali devi impostare un lavoro per diventare competitivo in Europa. Negli ultimi 20 anni l’Ajax è arrivata solamente una volta in finale: quando si arriva nel momento cruciale della competizione ci sta che tu possa pagare di esperienza».