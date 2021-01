Giovanni Galli: «Il derby senza il pubblico è un peccato»

Nel corso di un’intervista rilasciata al Foglio, Giovanni Galli ha parlato del derby di Coppa Italia di questa sera

Ecco le parole di Giovanni Galli sul derby nel corso di un’intervista al Foglio: «Aldilà dello stato di salute, si vive in un’altra dimensione. Peccato che non ci sia il pubblico, soprattutto in queste partite.»

«Vi immaginate – continua l’ex portiere – quanta gente ci sarebbe stata per vedere di fronte la prima e la seconda in classifica? Poi in Coppa Italia, gara secca a eliminazione diretta. Due squadre che stanno lanciando dietro chi ha dominato il campionato negli ultimi anni».