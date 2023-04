Giordano: «Milan Napoli? Saranno decisivi questi fattori»

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha parlato in vista del big match di Champions che attende gli azzurri a San Siro

Bruno Giordano ha parlato alla Gazzetta dello Sport nel giorno del match tra il suo Napoli e il Milan.

LE PAROLE – «Contesa in pieno equilibrio, perché quando giochi in 180 minuti ci può essere un episodio che finisce per condizionare la tattica di gara. In cuor mio spero che passi il Napoli, che ha dimostrato di essere superiore finora. La sconfitta del Maradona ha tolto qualche certezza e ne ha data qualcuna in più al Milan, si deciderà tutto nel ritorno: a Milano non mi aspetto un risultato che garantisca la qualificazione. Saranno determinanti i duelli, dove si crea la superiorità numerica. Mi auguro sia decisivo Kvara».