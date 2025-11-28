Gimenez sta per tornare, Allegri ha annunciato il rientro: quando potrà tornare a giocare?

Gimenez può tornare a disposizione di Massimiliano Allegri già dalla prossima settimana, chissà se già dall’Olimpico

Il conto alla rovescia per i tifosi del Milan è quasi terminato. Dopo un’assenza che si protrae dal mese di ottobre, Santiago Gimenez, l’estroso attaccante classe 2001 noto per la sua rapidità e il fiuto del gol, è finalmente in procinto di riaggregarsi al gruppo e tornare a disposizione di Massimiliano Allegri, lo stratega toscano alla guida della panchina rossonera.

L’Infortunio e le Prospettive di Rientro

L’ultima apparizione di Gimenez risale a oltre un mese fa, quando un problema muscolare lo ha costretto a fermarsi ai box, privando i rossoneri di una preziosa alternativa offensiva. Le recenti indicazioni provenienti dal centro sportivo di Milanello sono però estremamente positive. La tabella di marcia del recupero sembra essere rispettata in pieno, e l’attaccante messicano-argentino dovrebbe ricevere il via libera dello staff medico per l’inizio della prossima settimana.

Il suo rientro in campo è atteso con impazienza. Allegri, l’ex tecnico della Juventus tornato alla guida del club lombardo, potrà così contare su una risorsa in più in un periodo cruciale della stagione, caratterizzato da impegni ravvicinati e la necessità di gestire al meglio le energie della rosa.

Coppa Italia: Il Primo Possibile Obiettivo

L’attenzione è focalizzata su un appuntamento specifico: Lazio-Milan, il quarto di finale di Coppa Italia in programma giovedì 4. L’importante sfida ad eliminazione diretta contro la formazione biancoceleste potrebbe segnare il clamoroso ritorno nella lista dei convocati per il giovane talento.

Sebbene la cautela sia d’obbligo, l’entourage del calciatore e il club spingono per un recupero lampo che permetta a Gimenez di strappare almeno una convocazione. La decisione finale spetterà ad Allegri, che valuterà le condizioni atletiche del giocatore nel corso degli allenamenti della prossima settimana.

Sarà fondamentale capire se la condizione fisica consentirà all’attaccante di essere non solo in lista ma anche eventualmente un’opzione a gara in corso. Il “Diavolo” ha bisogno di tutte le sue pedine, e il rientro di Gimenez darebbe una boccata d’ossigeno alle rotazioni offensive, specialmente in una competizione prestigiosa come la Coppa Italia.