Allegri tra buone e cattive notizie alla vigilia della Lazio: due ballottaggi aperti. Chi al posto di Pulisic?

Milan news 24

Published

4 minuti ago

on

By

Allegri

Allegri recupera Saelemaekers ma Pulisic va verso il forfait: Nkunku favorito in attacco. Bartesaghi in vantaggio su Estupinan

L’antivigilia della sfida tra Milan e Lazio, in programma sabato sera alle ore 20.45 a San Siro per la tredicesima giornata di Serie A Enilive, è stata caratterizzata dalla conferenza stampa del tecnico Massimiliano Allegri, che ha fornito un aggiornamento cruciale sugli infortunati.

La buona notizia per il Milan è il pieno recupero di Alexis Saelemaekers: il belga, che aveva abbandonato la parte finale dell’allenamento di mercoledì per un problema alla schiena, si è allenato regolarmente con la squadra ed è dunque a disposizione per il match contro i biancocelesti.

Chi invece non ci sarà quasi certamente è Christian Pulisic: l’americano, il giocatore più decisivo del Milan in questo avvio di stagione, ha continuato ad allenarsi a parte per un affaticamento muscolare. Allegri ha messo le mani avanti, parlando di assenza molto probabile e confermando un inizio d’annata tormentato dagli infortuni. I tempi di recupero per il campione americano saranno valutati successivamente.

Allegri, la scelta del sostituto di Pulisic e il ballottaggio sulla fascia

Posta l’assenza di Pulisic, la domanda ovvia è: chi lo sostituisce? Al momento la lotta è tra Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek. Nell’allenamento di ieri è stato il francese a essere provato con i titolari: è lui il favorito, ma la rifinitura di oggi potrebbe rimescolare le carte in tavola. Allegri dovrà decidere se affiancare a Leao un attaccante puro o se tenere Nkunku come jolly a gara in corso, considerando che anche questa volta non sarà disponibile Gimenez. C’è poi un altro ballottaggio: quello sulla corsia laterale sinistra, dove si giocano un posto Bartesaghi ed Estupinan. Come già successo nelle ultime uscite, l’italiano parte in netto vantaggio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

