Gimenez Milan scala le gerarchie: i rossoneri fiutano il colpo. C’è una NOVITÀ sull’attaccante del Feyenoord

Il Milan prosegue la propria caccia sul mercato a un nuovo attaccante. Oltre ai soliti noti, in queste ultime settimane in casa rossonera sta prendendo sempre più piede l’ipotesi Santiago Gimenez.

L’attaccante del Feyenoord sta viaggiando alla grande in questa stagione (fin qui in Eredivisie ha collezionato 19 presenze con altrettanti gol e 4 assist) e per questo si tratta di un profilo da non sottovalutare in vista dell’estate. Lo riporta Tuttomercatoweb.