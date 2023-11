Gimenez Milan, i rossoneri tornano alla carica! Novità per gennaio

Gimenez Milan, i rossoneri tornano alla carica! Novità sull’attaccante di proprietà del Feyenoord per gennaio

Non solo Jonathan David e gli altri nomi in lista per gennaio (Adams su tutti): in casa Milan torna di moda l’idea Santiago Gimenez, attaccante di proprietà del Feyenoord.

Come riportato dal Corriere dello Sport i rossoneri sarebbero tornati con decisione sulle tracce del messicano: difficile un suo innesto a gennaio, anche se il Diavolo vuole comunque effettuare un tentativo nel corso della prossima sessione.