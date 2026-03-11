Connect with us

Gimenez si allena, il Milan di Allegri con un’arma in più: punta la Lazio! Squadra già colpita più volta

Published

23 minuti ago

on

By

Santiago Gimenez

Gimenez è finalmente tornato ad allenarsi e spera in una convocazione per Lazio Milan in programma domenica

Nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo Santiago Gimenez. Buone notizie per Massimiliano Allegri che avrà così a disposizione un attaccante in più da sfruttare nel rush finale di stagione. Inoltre mister e club potranno valutare il centravanti messicano anche in ottica futura.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Santiago Gimenez potrebbe strappare una convocazione già per Lazio-Milan in programma domenica sera allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45.

Proprio con i biancocelesti l’ex Feyenoord ha un conto aperto. Con la maglia degli olandesi ha segnato ben 5 gol contro la Lazio tra Europa e Champions League. Difficile immaginare che possa giocare qualche minuto domenica, ma chissà se Allegri dando un’occhiata a questi numeri non possa avere una pazza idea di lanciarlo in campo nello spezzone finale di gara.

