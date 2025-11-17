Gimenez ancora in dubbio, da monitorare verso Inter Milan: le ultime

L’avvicinarsi del tanto atteso Derby della Madonnina tra Inter e Milan è accompagnato da un alone di incertezza che aleggia sulle condizioni fisiche di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano resta in forte dubbio per la cruciale sfida.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il centravanti è ancora alle prese con un fastidio persistente alla caviglia, un problema che sta tenendo in apprensione lo staff tecnico e medico del Diavolo a pochi giorni dal fischio d’inizio.

Il Fastidio che Non Passa e la Cautela a Milanello

Il fastidio alla caviglia sta limitando l’attaccante e impedendogli di lavorare al pieno delle sue capacità con il resto del gruppo. Per un attaccante che basa gran parte del suo gioco sui movimenti rapidi, sulle torsioni e sulla potenza nello stacco, un problema articolare di questo tipo può fare la differenza tra una prestazione dominante e un rendimento sottotono.

La gestione del caso Gimenez è estremamente delicata. Massimiliano Allegri non sa ancora con certezza se potrà contare su El Bebote per il derby. La decisione finale sarà presa solo nelle ultime ore, dopo aver valutato la risposta del giocatore agli ultimi trattamenti e all’eventuale seduta di allenamento con il pallone.

Allegri e il Dilemma Tattico

L’incertezza sulla disponibilità di Santiago Gimenez complica notevolmente i piani tattici di Allegri. L’attaccante messicano è un punto focale nell’attacco del club rossonero: la sua presenza garantisce profondità, un punto di riferimento fisico per i centrocampisti e una minaccia costante per la difesa nerazzurra.

In caso di assenza o di un impiego limitato, il tecnico del Milan dovrebbe ridisegnare l’assetto offensivo, magari puntando su un altro attaccante o su un falso nueve, una soluzione che cambierebbe l’approccio alla gara. La speranza del Diavolo è ovviamente quella di recuperare il messicano in tempo, poiché la sua vena realizzativa potrebbe essere la chiave per scardinare la difesa dell’Inter.