Gilardino Milan, il Genoa prova a tenersi l’allenatore: le ultime sul rinnovo di contratto del tecnico che piace ad altri club di Serie A

Nonostante il suo nome sia finito nel giro degli allenatori accostati alla panchina del Milan in caso di esonero di Stefano Pioli, il Genoa prova a tenersi stretto Alberto Gilardino. Sul tecnico dei rossoblù, come riferito da Gianluca Di Marzio, ci sono Torino e Fiorentina che stanno studiando la situazione.

Intanto sono stati avviati i dialoghi per il rinnovo di contratto del tecnico col Grifone: si è trattato dei primi approcci per discutere sui progetti a lungo termine e le condizioni tecniche. Non è stato invece affrontando l’argomento economico, che sarà tema centrale nelle prossime settimane.