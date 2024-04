Gilardino Milan: l’ex rossonero tratta il rinnovo con il Genoa, tutti i DETTAGLI

L’ex Milan Gilardino, accostato anche alla panchina rossonera, tratta il rinnovo con il Genoa. Tutti i dettagli

La trattativa per il rinnovo di Gilardino con il Genoa, accostato in maniera suggestiva anche alla panchina del Milan in caso di addio a Pioli, è pronta a entrare nel vivo.

Come riportato da Gianluca di Marzio, nelle prossime ore è in programma un incontro tra gli agenti dell’allenatore e il club. Le parti si siederanno intorno allo stesso tavolo per iniziare a discutere del prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2025.