Gilardino su Messias: «Rientra insieme a Gudmundsson, vogliamo esaltare i nostri giocatori di qualità»

L’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato del rientro dell’ex Milan Junior Messias e di Gudmundsson per il Monza

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza Genoa, Alberto Gilardino si è espresso così sul rientro di Junior Messias. L’ex Milan recupera da alcuni problemi fisici, così come Gudmundsson.

LE PAROLE – «Abbiamo recuperato un paio di giocatori. Messias ha avuto una settimana di lavoro in più con la squadra, Gudmundsson è rientrato, mentre Bani si allena da due giorni con la squadra. Avevamo voglia di recuperarli il prima possibile, sono giocatori con grandissima qualità tecniche e umane. Aver potuto lavorare insieme a tutto il blocco squadra compatto è stato importante. Con giocatori come Malinovskyi squalificato, avere giocatori come Gudmundsson e Messias in campo è importante».