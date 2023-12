Gilardino svela: «Dragusin lo massacro negli allenamenti per questo motivo. Sul suo futuro…». Le parole del tecnico del Genoa

L’allenatore del Genoa Gilardino ha elogiato il difensore Dragusin, obiettivo del mercato Milan, e ha parlato così del futuro del centrale. Queste le sue parole in conferenza dopo la partita contro l’Inter.

PAROLE – «Dragusin lo ‘massacro’ sempre negli allenamenti perchè è alto due metri e deve entrare in area come un treno e fare gol. Ha capacità e struttura. E’ importante, speriamo non ce lo portino via. Offerta del Tottenham? Mi auguro non vada via nessuno e che la società possa fare un sacrificio. Allo stesso tempo capirei la società se dovesse fare un sacrificio in un altro modo».