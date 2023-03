Gilardi: «Prima vittoria nel derby? Momento indimenticabile»

Astrid Gilardi, pertiere dell’Inter Femminile, si è racconata al magazine del club nerazzurro ricordando anche la vittoria contro il Milan

Astrid Gilardi, pertiere dell’Inter Femminile, si è racconata al magazine del club nerazzurro ricordando anche la vittoria contro il Milan:

«Milano è stata altrettanto importante perché mi ha dato l’occasione di vestire questa maglia, cosi come Coverciano, sia per la Nazionale sia perché lì è dove abbiamo vinto lo Scudetto U19 nella finale in cui ho realizzato anche il gol decisivo dagli 11 metri. Un’altra partita indimenticabile in nerazzurro rimane la prima vittoria nel derby, tre anni fa in Coppa Italia. Le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso sono davvero tante, potrei citare i miei genitori che mi hanno sempre supportato. il mio primo allenatore che ha creduto in me e mi ha spronato a continuare e poi tutte le compagne con cui ho condiviso momenti importanti»