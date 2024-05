Gigi Riva rifiutò Juventus, Milan e Inter. Il figlio Nicola: «Mi disse che quando ami una squadra…». Le parole

Nicola Riva ha fatto pronunciato un discorso emozionante in occasione dell’evento nel quale è stato assegnato un premio alla carriera del padre, riporta l’edizione online del Corriere dello Sport. Il figlio dell’iconico giocatore del Cagliari Gigi ha parlato in occasione della consegna del Globe Soccer Award presso Cala di Volpe svelando un retroscena anche sul Milan. Le sue parole:

DISCORSO SUL PREMIO – «Mio padre Gigi Riva ha giocato solo per due squadre una era il Cagliari, la squadra di questa bellissima isola, e l’altra è stata ovviamente la Nazionale italiana. Lo voglio ringraziare non solo per il giocatore che è stato e per i gol che ha segnato ma soprattutto per la persona che è stato per tutta la sua vita fuori e dentro il campo, per tutti gli insegnamenti che mi ha lasciato, i valori che mi ha trasmesso, la sua passione, la dedizione al lavoro, il senso di appartenenza e l’alto valore morale».

LE OFFERTE DELLE GRANDI – «Quando ero più giovane gli ho chiesto delle scelte difficili di rifiutare grandi club come Juventus, Milan e Inter. Lui mi ha risposto che quando ami una squadra, i suoi colori e i suoi tifosi ti amano così tanto, non puoi trovare le stesse emozioni da nessun altra parte. Diventano la tua famiglia, non solo dei tifosi. Voglio ringraziarlo perché sono molto orgoglioso di lui e grazie anche a tutti i sardi che ci hanno amato così tanto in passato e credo anche in futuro».