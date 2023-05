Garanzini: «L’Inter in finale perchè meglio del Milan in questo»

Gigi Garanzini, giornalista, ha analizzato l’approdo dell’Inter alla finale di Champions League ai danni del Milan

Dalle colonne de La Stampa, Gigi Garanzini ha dichiarato:

«L’Inter è in finale di Coppa Campioni, tredici anni dopo quella vinta al Bernabeu contro il Bayern. Con pieno merito, a pieno titolo, perché per l’appunto per il Milan non c’erano chances. Troppo netto il verdetto dell’andata. Troppo evidente la superiorità in questa fase finale di stagione”. L’avvio sembrava più di marca rossonera: “Ma quei venti minuti iniziali l’Inter li aveva spesi soprattutto a protestare con l’arbitro Turpin, reo di connazionalità con quattro giocatori del Milan. Nientemeno. Da un’idea di Inzaghi, degna per una volta dell’avvelenatore di pozzi a nome Mourinho. Poi, liberatasi un po’ alla volta dalle ubbìe, l’Inter ha cominciato a giocare, cosa che da qualche tempo a questa parte le riesce molto, ma molto meglio del Milan”. Nel secondo tempo, chiude Garanzini, il gol decisivo per i nerazzurri: “A sigillarla ha pensato Lautaro, dopo una lunga passeggiata tra le rovine della difesa rossonera. Portiere compreso, per una volta».