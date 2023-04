Gianni Morandi: «Bologna, contro il Milan anche io allo stadio»

Gianni Morandi, noto tifoso del Bologna, dà appuntamento ai tifosi per il prossimo match casalingo contro il Milan

Gianni Morandi, noto tifoso del Bologna, dà appuntamento ai tifosi per il prossimo match casalingo contro il Milan. Le dichiarazioni del cantante a Repubblica.

«La prossima in casa ci sarà il Milan e ci sarò anche io, come sempre. Questo gioco così brillante mi piace, spregiudicato, puoi anche perdere, ma la squadra dà sempre l’impressione di esserci. Tanti parlano di Europa, ma le incognite non mancano, pensare di arrivare davanti alla Juve mi sembra assai difficile, quel che le succederà non lo sappiamo, però ecco, stavolta ci si può sperare e siamo già ad aprile, era parecchio che non ci capitava di fare questi discorsi».