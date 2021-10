Gianni Di Marzio: «Vi svelo la mia idea sulla corsa scudetto»

Gianni Di Marzio è convinto che Milan, Napoli e Inter si giocheranno lo scudetto fino all’ultima giornata di campionato: le sue parole

Gianni Di Marzio, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, si è così espresso in merito alla lotta scudetto:

«È una lotta tra il Napoli e le due milanesi, Milan e Napoli già sono andate in fuga. Attenzione all’Inter che rimane sempre una squadra forte con giocatori di grossa esperienza e merita di essere considerata una favorita visto che è tuttora campione d’Italia. Chiaramente sono meglio queste partite qui contro Salernitana e Verona che non incontrare il Milan o l’Inter, però secondo me ogni partita fa storia sé».